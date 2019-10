Trump könnte von eigenen Republikanern gestoppt werden

Befreit man McConnells Wortmeldungen, die den Unmut der kompletten Parteispitze bündeln, von Ballast, sieht sich Trump einer knallharten Forderung ausgesetzt: Er soll seinen nach einem Telefonat mit Erdoğan am Sonntag Hals über Kopf getroffenen Beschluss umgehend revidieren, die US-Soldaten als Schutzpuffer zwischen Kurden und Türken aus dem Rennen zu nehmen. Begründung: Ein Rückzug der US-Truppen aus Nordsyrien (rund 1.000) schwäche Amerikas Sicherheit, begünstige ein Wiedererstarken des Terror-Netzwerks „Islamischer Staat“ (IS), lasse die im Kampf gegen den IS unverzichtbar gewesenen kurdischen Milizen im Stich und dokumentiere Führungsversagen, das an Trumps Erzfeind erinnere: Vorgänger Barack Obama.

Drohung

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte McConnell seine Folterwerkzeuge. Als Trump Ende 2018 zum ersten Mal den Abzug der damals 2.000 US-Soldaten aus Syrien verkündete, was den Rücktritt von Verteidigungsminister James Mattis zur Folge hatte, schlug der Senat mit einem überparteilichen 68-Stimmen-Votum zurück; genug, um ein präsidiales Veto zu neutralisieren. Trump knickte ein. „Die Bedingungen, die damals zu dem Abstimmungsergebnis führten“, warnte McConnell, „existieren auch heute noch.“