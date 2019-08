Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

US Open: Bitteres Erstrunden-Aus für Dominic Thiem. Der von einem Virus geschwächte österreichische Tennis-Star unterliegt in New York überraschend dem Italiener Fabbiano ( mehr dazu hier ).

Endspurt für Greta Thunberg. Nach zwei Wochen auf offener See dürfte Thunberg noch am Mittwoch in einen New Yorker Hafen einfahren - sofern der Wind passt (weiterlesen).