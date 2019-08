US Open: Bitteres Erstrunden-Aus für Dominic Thiem

Was im Vorjahr gut gegangen war, klappte dieses Mal nicht. Auch 2018 hatte sich Dominic Thiem zwei Wochen vor den US Open einen Virus eingefangen, er spielte doch und dann groß auf.

Heuer bekommt er diese Gelegenheit nicht mehr, der stark geschwächte Weltranglisten-Vierte, der nach zwei Wochen Pause erst am Sonntag erstmals trainiert hatte, unterlag dem Italiener Thomas Fabbiano 4:6, 6:3, 3:6 und 2:6. Damit verliert der 25-Jährige im Ranking 350 Punkte vom Vorjahresviertelfinale. Sein Platz beim ATP-Finale im November in London sollte dennoch nicht gefährdet sein.

So als wäre alles glatt gelaufen in den vergangenen Tagen musste Österreichs Topmann unerwartet lange auf seinen Erstauftritt warten. Weil Noami Osaka, die Nummer eins der Welt und Titelverteidigerin gegen die unbekannte Russin Anna Blinkowa den Centrecourt länger beanspruchte als notwendig und erst in drei Sätzen gewann.