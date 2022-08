Nach unbeständigem Wochenende wird es wieder heiß

Mit unbeständigem Wetter startet das lange Wochenende. Dann aber wird es laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) immer schöner und heißer.

Am Freitag kommt ein Tiefzentrum in hohen Schichten über dem Ostalpenraum zu liegen, damit wird das Wetter unbeständiger. Außer ganz im Westen gehen ab dem Vormittag verbreitet Regenschauer oder kurze Gewitter nieder. Am Nachmittag klingen diese wieder ab, nur noch im Süden sind restliche Regengüsse zu erwarten. Am meisten Sonne gibt es dann in Vorarlberg. Der Wind weht schwach, alpennordseitig mäßig aus östlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen bei neun bis 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 21 bis 28 Grad.

Am Samstag verlagert sich das Zentrum des Tiefs in hohen Schichten nach Oberitalien. Damit gehen am Vormittag alpensüdseitig vereinzelt Regenschauer nieder, am Nachmittag ziehen von Nordosten her mit einer Störung Regenschauer heran. Überall sonst bleibt es bei veränderlicher bis starker Bewölkung niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. In der Früh hat es zehn bis 20 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf 24 bis knapp 30 Grad im Westen.