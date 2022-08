Tödliche Narkose in Kinderwunschklinik: Gefängnisstrafe für Anästhesisten

Das Verfahren ist richtungsweisend für die Medizin und Tausende Anästhesisten. Es geht um die richtige Verwendung des weltweit am weitest verbreiteten Narkosemittels.

Dass er das Propofol nicht sachgemäß eingesetzt hat, bestreitet der Arzt mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung erst gar nicht. „Ich habe mich auch schuldig gefühlt. Später bin ich aber draufgekommen, dass der Keim auch woanders hätte herrühren können“, plädierte der Anästhesist auf „nicht schuldig“.

Zweifel

Sein Strafverteidiger, Michael Dohr, versuchte verbissen zu erläutern, dass die tödliche Kontamination im Zuge des Eingriffs auch durch das OP-Besteck oder eine Spülflüssigkeit in den Organismus der Frauen gelangt sein könnte. Dies hält der Sachverständige allerdings für ausgeschlossen. Zum einen ist der Darmkeim auch in den verwendeten Propofol-Fläschchen nachgewiesen worden. Außerdem weisen alle Blutwerte und Befunde darauf hin, dass der Keim direkt in die Blutbahn injiziert wurde. „Das Immunsystem ist umfahren worden. Eine bakterielle Sepsis ist die einzig plausible Ursache“, sagt Winkler.

Richter Gerald Grafl hielt sich an die Expertise des medizinischen Experten. Die Verteidigung meldete Berufung an. „Für ein Fahrlässigkeitsdelikt ein viel zu strenges Urteil“, erklärte Dohr in seiner ersten Reaktion.