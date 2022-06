Tödlicher Kinderwunsch: Prozess um fatalen Eingriff bei drei Patientinnen

Da es in dem Verfahren um den Umgang mit dem am weitest verbreiteten Narkosemittel in der Medizin geht, wird es auch in Fachkreisen mit Spannung verfolgt. Der Anästhesist hat entgegen jeder Regel nämlich ein bereits geöffnetes Fläschen Propofol in einer Plastik-Jausenbox mit nach Hause genommen, im Kühlschrank zwischen Lebensmitteln gelagert und am nächsten Tag zu den Eingriffen in die Kinderwunschklinik mitgenommen – in einer Jausenbox. Laut Anklage sollen sich durch den nicht sterilen Umgang Darmkeime gebildet und diese den Frauen injiziert worden sein.

"Habe mich schuldig gefühlt"

Dass er das Propofol nicht richtig verwendet hat, bestreitet der Arzt gar nicht. „Ich habe mich auch schuldig gefühlt. Später bin ich aber draufgekommen, dass der Keim auch woanders hätte herrühren können“, plädiert der Anästhesist auf „nicht schuldig“.