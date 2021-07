Nach Überschwemmungen: Sorge vor weiteren Gewittern

Hagel in Niederösterreich, Überschwemmungen in Graz, Muren in Salzburg und wieder Hunderte Feuerwehreinsätze im ganzen Land: Der Freitagabend hatte es in sich.

In Graz kam es am Freitagabend zu Überschwemmungen und entwurzelten Bäumen, ein Baum stürzte auf ein Mehrparteienhaus im Stadtbezirk Lend. In Tirol war der Raum Innsbruck stark betroffen, Keller wurden überflutet und Bäume stürzten um. Auch in Salzburg, Niederösterreich und Vorarlberg musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, die bis zum Samstag anhielten.

Mehr dazu lesen Sie hier: