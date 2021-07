Überschwemmungen und historische Regenmengen in Graz

Dieser Juli war der niederschlagsreichste seit 2016. Und für das Wochenende gibt es erneut Unwetterwarnungen im ganzen Land. In Niederösterreich war es bereits am frühen Freitagabend so weit, kurz darauf ging es in der Steiermark los. Vor allem in Graz regnete es den ganzen Freitagabend enorme Mengen, am Abend waren Überschwemmungen die Folge.