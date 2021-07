Bis zu 50 Grad: Anfang August rollt Hitzewelle auf Europa zu

Wenn selbst erfahrene Meteorologen ins Schwitzen kommen, heißt das für das Wetter wohl nichts Gutes. Dabei genügt schon der Blick auf die Prognosekarten - zumindest im Fall von Clemens Grohs, einem Spezialisten bei "Kachelmannwetter".

"Solche Karten hab ich noch nicht gesehen und man kann nur für Süd-, Südosteuropa hoffen, dass es so nicht kommt", schreibt er auf Twitter. Dem globalen Wettervorhersagemodell GFS aus den USA zufolge, wird es am 8. August an der Adria und am Balkan so richtig heiß.