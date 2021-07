Erneut schwere Unwetter über Österreich

Nach heftigen Gewittern in der Nacht auf Mittwoch gab es am Nachmittag auch in Oberösterreich erneut Unwetteralarm. 150 Feuerwehren mit rund 2.300 Einsatzkräften rückten zu 400 Einsätzen in den Bezirken Braunau, Ried im Innkreis, Vöcklabruck, Wels-Land, Wels Stadt und Grieskirchen aus. Wieder kam es zu regionalen Überflutungen und kleineren Vermurungen, durch Hagel wurden aber auch Dächer beschädigt, so das Landesfeuerwehrkommando. Personen kamen nicht zu Schaden. Seit Sonntagabend war dies der fünfte Großeinsatz für die Feuerwehren in Oberösterreich.

Die Österreichische Hagelversicherung meldete, dass es im oberösterreichischen Bezirk Braunau auf einer Agrarfläche von 40.000 Hektar "vielfach zu Totalschäden an landwirtschaftlichen Kulturen gekommen" sei. Sie beziffert den Gesamtschaden allein vom Mittwoch auf elf Millionen Euro. In Summe sei durch den Hagel in den vergangenen fünf Wochen in Österreich bereits ein Schaden an landwirtschaftlichen Kulturen von 105 Millionen Euro entstanden. Ein "negativer Rekord, der sich "mit einem Wort begründen" lasse: "dem Klimawandel", so der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger, in der Aussendung.



Ungewöhnliche Wetterlage

Hintergrund der gewaltigen Front ist ein umfangreiches Tief mit Kern über Nordwesteuropa, an dessen Rand Mitteleuropa liegt. Im Einflussbereich einer für die Jahreszeit starken südwestlichen Höhenströmung gelangen dabei feuchtwarme Luftmassen ins Land und durchziehende Randtiefs sorgen vor allem im Norden für kräftige Schauer und Gewitter. Erst am Wochenende verlagert sich der Gewitterschwerpunkt mit einfließender, kühlerer Luft aus Nordwest in den Süden des Landes.