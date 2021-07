Nach heißestem Tag: Heftige Gewitter zogen durchs Land

Mehr als 100.000 Blitze

Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) sorgten die Gewitter bis zum heutigen Morgen in ganz Österreich für mehr als 100.000 Blitze, große Regenmengen, Sturmböen und Hagel. Das Wochenende verläuft deutlich ruhiger, der Wochenbeginn gestaltet sich dann aber einmal mehr heiß und zunehmend gewittrig.

Heftige Gewitter im Großteil Österreichs

Im Vorfeld sowie mit Durchzug einer Kaltfront von Westen her gingen dann am Donnerstag teils heftige Gewitter nieder, seit gestern wurden rund 106.000 Blitze am Himmel über Österreich gezählt. Fast 40.000 Entladungen entfielen dabei auf Niederösterreich, gut 30.000 auf Oberösterreich. Mit 20.000 Blitzen auf Rang 3 liegt die Steiermark. Auch in Wien wurde es vergangene Nacht gewittrig, in der Bundeshauptstadt wurden immerhin 300 Blitze gezählt.

Mit den Gewittern kam es auch zu Sturmböen, wie zum Beispiel in Obervellach (Kärnten, 75 km/h) oder Limberg (Niederösterreich, 86 km/h). Besonders in der Eisenwurzen, im Oberen Murtal sowie im Grazer Bergland kam es lokal auch zu größerem Hagel.

„In Vorarlberg waren indes eher die großen Regenmengen ein Thema, 60-70 Liter pro Quadratmeter sind rund um das Rheintal in den vergangenen 24 Stunden zusammengekommen“, bilanziert Spatzierer. Im Osten sorgten die Gewitter zumindest für eine geringe Linderung der extremen Trockenheit.