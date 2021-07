Mit der Rekordhitze ist es fürs Erste vorbei

Untertauchen im See

Solche Aussichten rechtzeitig zum Ferienstart, auch in den westlichen und südlichen Bundesländern, verlangen nach Abkühlung. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Spectra in Oberösterreich wohl in einem See: 55 Prozent der Befragten planen in diesem Sommer Ausflüge an einen Badesee. Doch kann das Untertauchen im See überhaupt Abkühlung bieten? Das hängt von der Region ab: Die Badetemperaturen liegen zwischen erfrischenden 17 und lauen 28 Grad. So warm bzw. kühl sind einige der bekanntesten Seen und Gewässer:

Burgenland Neusiedler See 24 Grad

Kärnten Weißensee 23 Grad, Wörthersee 25 Grad

Oberösterreich Hallstättersee 19 Grad, Attersee und Mondsee je 22 Grad

Niederösterreich Erlaufsee 21 Grad, Aubad Tulln 24 Grad

Salzburg Wolfgangsee (auch OÖ) 20 Grad, Fuschlsee 21 Grad

Steiermark Ödensee 18 Grad, Altausseer See 22 Grad, Stubenbergsee 28 Grad

Tirol Achensee 17 Grad, Walchsee 24 Grad

Vorarlberg Bodensee 20 Grad

Wien Neue Donau 23 Grad, Alte Donau 25 Grad