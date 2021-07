Explosion nach Blitzschlag in Umspannwerk in Salzburg

Ein Blitzschlag hat in der Nacht auf Freitag im Salzburger Pinzgau für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. Im Umspannwerk Bruck der Salzburg AG kam es gegen 00.30 Uhr zu einem Kurzschluss in der 30-kV-Schaltanlage und zu einer Explosion im ersten Stock des Gebäudes. Wie die Polizei berichtete, wurden durch die enorme Druckwelle die angrenzenden Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände stark beschädigt. Personen befanden sich nicht im Haus.

Hunderte Haushalte ohne Strom

Durch den Zwischenfall fiel in mehreren umliegenden Gemeinden der Strom aus. Mitarbeiter der Salzburg AG und rund 30 Feuerwehrleute führten erste Absicherungsarbeiten durch. Wie der Landesenergieversorger in der Früh mitteilte, waren von dem Stromausfall gegen 4.00 Uhr noch 310 Haushalte in den Gemeinden Kaprun und Fusch betroffen gewesen, in den Morgenstunden konnten wieder alle Haushalte versorgt werden.

Die Reparaturarbeiten sollten vermutlich den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Die Höhe des Schadens konnte aktuell noch nicht eingeschätzt werden, er dürfte aber erheblich sein. Ansonsten haben die Gewitter der Nacht im Bundesland Salzburg offenbar kaum Schäden verursacht. Laut dem Landesfeuerwehrkommando mussten nach Regenfällen nur vereinzelt Keller ausgepumpt oder Straßen freigeräumt werden. Insgesamt wurden lediglich neun Einsätze von fünf Feuerwehren registriert, hieß es auf APA-Anfrage.