83-jähriger Steirer ertrank in Badesee nördlich von Graz

Ein Steirer (83) aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Mittwochnachmittag in einem Badesee in Röthelstein bei Frohnleiten nördlich von Graz ertrunken. Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Gebrechens ging der Mann gegen 14.30 Uhr plötzlich unter. Eine Frau hatte dies bemerkt und Alarm geschlagen.

Bei einer Suchaktion der Wasserrettung und mehrerer Feuerwehren unterstützt von einem Polizeihubschrauber konnte der Mann nur mehr tot geborgen werden, teilte die Polizei mit.