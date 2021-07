Erfolglose Pilzsuche: Das Schwammerl will Schnürlregen

Noch kein Eldorado

Der Schwammerlnotstand gilt übrigens für ganz Österreich. In Kärnten, das für viele als Eldorado gilt, leuchtet der Wald noch nirgends eierschwammerlgelb. Ob sich Schwammerl-Liebhaber auch an die Vorgaben halten, kontrolliert die Bergwacht. „Wir haben heuer noch keine Tätigkeit illegaler Sammler wahrgenommen. Einzig im Internet werden vereinzelt illegale Mengen angeboten“, erklärt Landesleiter Johannes Leitner. Die Tricks der illegalen Klauber seien in den vergangenen Jahren dieselben geblieben.

Etwa vergrabene Kühlboxen, in denen die Schwammerlbeute zwischengelagert und dann mittels GPS-Koordinaten abgeholt wird. Verändert habe sich die Disziplin: „Wir beobachten, dass sich die Leute stärker an die Vorschriften halten.“ Vorbei seien die Zeiten, in denen etwa Sammler mit 300 Kilogramm Pilzen aufgegriffen worden seien. Würden solche Rekordmengen heuer überhaupt möglich sein? „Ich bin keine Hellseherin, aber ich schließe eine Steinpilzschwemme auch heuer nicht aus“, sagt Pilz-Expertin Greilhuber.