Was können die Vitamin D-Pilze aus dem Supermarkt?

Die Vitamin D-Pilze sind seit September in den Regalen von Kaufland. Sie wurden in Kooperation mit der Universität Freiburg entwickelt. Die Pilze werden zwar in ihren Zuchträumen keinem echten Sonnenlicht ausgesetzt, sie erhalten jedoch Ergosterol, eine Vorstufe von Vitamin D. Später werden sie kurzzeitig mit UV-Licht beleuchtet. Dies soll der Produktion von Vitamin D durch die Sonne ähneln und erhöht den Gehalt des Vitamins deutlich.

Wilde Pilze haben auch Vitamin D

Auch wildwachsende Pilze verfügen über eine hohe Menge an Vitamin D – meist mehr als kultivierte Pilze, da sie Sonnenlicht ausgesetzt sind. Durch gezielte Beleuchtung mit UVB-Licht kann der Vitamin D-Gehalt jedoch deutlich gesteigert werden. Paul Urbain, Ernährungswissenschaftler am Uniklinikum Freiburg, war an der Entstehung der Pilze maßgeblich beteiligt. Er entwickelte ein Verfahren, bei dem braune Champignons kurzzeitig mit UVB-Licht beleuchtet werden.

"Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit leiden viele Menschen unter einem Vitamin-D-Mangel. Denn der UVB-Anteil im Sonnenlicht ist zu gering für die eigene Vitamin D-Produktion in der Haut. Die Steinchampignons sind insbesondere für Vegetarier und Veganer eine ideale Möglichkeit, ihren Vitamin-D-Bedarf einfach und geschmackvoll zu decken", sag Urbain. Angebaut werden die Champignons von einer Firma in Niedersachsen, die seit 30 Jahren Pilze züchtet.