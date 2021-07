Expertenkritik nach Unwettern: Österreich zerstört fahrlässig Lebensraum

„Es gibt kein zweites Land in ganz Europa, das so fahrlässig den eigenen Lebensraum zerstört, wie wir das tun“, sagt er und spricht damit die Flächenversiegelung an. Weil der Boden dann kein Wasser speichern kann, nehmen die Überschwemmungen und Hochwasserschäden deutlich zu, außerdem kann zubetonierter Boden auch kein speichern – Dürreperioden nehmen zu. Wenn man so weitermache wie bisher und „täglich eine Fläche von 16 Fußballfeldern verbaut“, gäbe es in 200 Jahren keine Agrarflächen mehr, betont Weinberger.

Um die Verbauung aufzuhalten, könnte man die Leerstände nutzbar machen. „In Österreich gibt es rund 40.000 Hektar leer stehende Immobilien, das entspricht in etwa der gesamten Fläche der Stadtgemeinde Wien“, rechnet er vor. Durch Fördermaßnahmen und steuerliche Anreize könnte man attraktiv machen, dass der Leerstand genutzt wird, nennt Weinberger eine Maßnahme, mit der man die Wirtschaft mit ins Boot holen könnte.