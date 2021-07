Hitze erreicht vorläufigen Höhepunkt, heftige Unwetter folgen

Ursprünglich waren für den Osten bis zu 40 Grad prognostiziert worden, durch eine leicht veränderte Modelllage wurde die Vorhersage in diesem Bereich aber leicht zurückgenommen. "38 Grad kann ich mir noch vorstellen, mehr nicht", sagt Nikolas Zimmermann von Ubimet.

Unwetter folgen

Dessen ungeachtet steigt die Gewitterneigung in den zentralen Landesteilen vom Tiroler Unterland bis nach Oberösterreich sowie später auch in Oberkärnten im Laufe des Nachmittags bis hin zum Abend an. "Örtlich zeichnen sich heftige Gewitter ab“, so UWZ-Meterologe Spatzierer. "Vor allem vom Kaiserwinkl bis ins Mühlviertel sind örtlich schwere Sturmböen um 100 km/h, Starkregen und Hagel möglich.“

Es sei zwar auch möglich, dass die Gewitterzellen knapp nördlich an Österreich vorbeiziehen, sagt Zimmermann. "Aber wenn die Gewitter kommen, dann werden sie heftig."

In der Nacht nimmt die Gewitterneigung dann auch im Süden zu, während die Gewitter im Westen in kräftigen Regen übergehen. Besonders in Vorarlberg sind in bis Freitagmorgen teils große Regenmengen zu erwarten.