Klimaforscherin Kromp-Kolb: Unwetter werden häufiger und stärker

Tornados werden auch in Österreich intensiver sowie Hagelunwetter noch häufiger und stärker werden - das prognostizierte die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur in einer Pressekonferenz mit dem oberösterreichischen Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Freitag. Die Expertin warnte: "Es geht nicht linear weiter, sondern exponentiell". Man müsse daher in Sachen Klimaschutz "endlich ins Handeln kommen".

"Wenn sich die Lufthülle der Erde erwärmt, entsteht mehr Energie", erklärte Kromp-Kolb den Mechanismus, der der zunehmenden Häufigkeit von Unwettern zugrunde liegt. Zudem könne die wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen. "Wenn sich das entlädt - mehr Energie und mehr Wasser -", seien heftigere Regenfälle, Unwetter und Hagel sowie eventuell sogar Tornados die Folge.

Wenn Tornado, dann heftig

Ob Tornados in Zukunft häufiger werden, sei wissenschaftlich nicht ganz klar, so Kromp-Kolb. Das hänge unter anderem mit der Datenlage und der Kleinräumigkeit dieser Ereignisse zusammen: Wenn sie Siedlungsgebiete betreffen, können sie - wie in der Nacht auf Freitag in Tschechien - katastrophale Auswirkungen haben, über unbesiedeltem Gebiet werden sie manchmal gar nicht registriert. Sicher sei aber, dass die Heftigkeit der Tornados auch bei uns zunehmen werde.