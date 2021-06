Zerstörungen in Niederösterreich: "Das gab es noch nie“

Zur Stunde sei man in engem Kontakt mit der Wirtschaftskammer NÖ. Es gehe darum, schnell Dachdeckerunternehmen zu organisieren. „Wir hoffen, dass in den nächsten Tagen sehr viele Dächer repariert werden können“, so Mikl-Leitner. Priorisiert werden Familienhäuser und Häuser, in denen Menschen leben. Zum Schluss sind die Wirtschaftsgebäude an der Reihe. In Schrattenberg seien 90 Prozent der Häuser von Schäden betroffen.