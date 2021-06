Bald 37 Grad: Die Hitzewelle kann noch mehr

Müssten Meteorologen einen Hitzetipp abgeben, dann setzten sie auf das südliche Burgenland, die Südoststeiermark und Unterkärnten. Doch Wetterexperten wetten nicht, sie werten ihre Prognosemodelle aus und die verheißen für diese Regionen die höchsten heuer bisher gemessenen Temperaturen: Bis zu 37 Grad sind kommenden Montag dort zu erwarten das wäre der vorläufige Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle.

Sie hält bereits seit rund zehn Tagen an, auch wenn paradoxerweise derzeit gerade Tief „Volker“ über Österreich zieht. Diese Front sowie weitere kleinere, namenlose Tiefs sind schuld an den bisherigen Unwettern samt Hagel (siehe Seite 20), auch heute, Freitag, und am Samstag wird es laut Wetterdienst Ubimet unbeständiger und nicht so brütend heiß. Doch „Volker“ ist bald Geschichte, „Afra“ unterwegs: Das Hoch sorgt ab Sonntag für weitere Hitzetage mit Tageshöchstwerten jenseits der 30 Grad.