Tennisballgroße Hagelkörner: Schwere Unwetter in Österreich

Bereits in den vergangenen Tagen sorgten Hagel und Gewitter für große Schäden in Salzburg, Kärnten und Oberösterreich. In Kärnten wurde etwa der Bahnverkehr wegen eines Schadens an der Oberleitung unterbrochen.

Auch am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag mussten wieder tausende Feuerwehrleute ausrücken. Von Westen her kommend zogen Gewitterwolken Richtung Osten und entluden sich in den Abendstunden über weiten Teilen des Landes.

Die Hotspots lagen im Wald- und Weinviertel. Hauptsächlich betroffen waren die Bezirke Hollabrunn, Mistelbach, Gmünd, Horn, Zwettl und Waidhofen a. d. Thaya. Insgesamt standen 1.600 Mitglieder von 110 Feuerwehren im Einsatz, berichtete das Landeskommando Niederösterreich heute Früh.