Gefahr von starken Unwettern an diesem Wochenende

Was das Wetter anbelangt, ist Österreich an diesem Wochenende zweigeteilt. Eine Kaltfront die sich aus dem Western nähert sorgen bereits am Samstag ab den Mittagsstunden in Vorarlberg und Tirol für erste Quellwolken, welche rasch zu Gewittern heranwachsen können. Laut Wetterdiensten können die Unwetter lokal sehr heftig ausfallen. Erwartet werden Sturmböen, Hagel mit Körnern bis zu 6 cm sowie lokale Überflutungen durch Starkregen.

Die Gewitteraktivität verschiebt sich im Laufe des Tages weiter nach Osten, auch in Salzburg und Teilen von Oberösterreich und Kärnten muss man mit Gewittern rechnen.

Besser sieht die Prognose für die östlichen Bundesländer und den Südosten aus. Dort sollte es gewitterfrei bleiben und am Samstag zu einer ordentlichen Tageserwärmung kommen. Temperaturen bis zu 30 Grad oder knapp darüber sind in den sonnigen Regionen möglich.

Gewitter auch am Sonntag

Laut Unwetterzentrale bleibt das Wetter auch am Sonntag und zum Wochenstart hin unbeständig. Vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland können am Sonntag Regenschauer und einzelne Gewitter die Sommerstimmung trüben. Tagsüber entstehen dann in weiten Teilen des Landes Schauer und kräftige Gewitter. Besonders von Salzburg bis ins Mostviertel muss man laut UWZ mit starken Unwettern rechnen. Stellenweise kann es hier zu Starkregen, Sturmböen und großem Hagel kommen. Zum Glück sollen die Starkregenereignisse aber nicht so massiv und schlimm wie am vergangenen Wochenende ausfallen.