Weiß wie im Winter: Massives Hagelunwetter im Bezirk Neunkirchen

Im Bezirk Neunkirchen standen bis in die Nacht hinein insgesamt 25 Feuerwehren bei rund 100 Schadstellen im Einsatz. Zum Einsatz kam auch eine Großpumpe, welche im Bereich Pitten in einer Siedlung eingesetzt wurde. Aufgrund von Aquaplaning bzw. Hagelbelag auf der Fahrbahn kam es zu einem Unfall auf der B54 bei Seebenstein sowie einem Verkehrsunfall auf der A2 bei Gleissenfeld. Verletzt wurde niemand.

Auch in der Steiermark und in Salzburg kam es nach schweren Unwettern am Freitagabend zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. In Graz standen zahlreiche Straßenzüge unter Wasser, in Salzburg wurde ein Auto von einer Mure erfasst.