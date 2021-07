Eine scharfe Linkskurve der L616 in Jagerberg (Bezirk Südoststeiermark) ist am Freitagabend einem 17-jährigen Autolenker aus Leibnitz zum Verhängnis geworden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, verlor der unerfahrene Lenker am sogenannten Reisachberg die Herrschaft über sein Fahrzeug und stürzte in den rechten Straßengraben. Durch den Aufprall wurden seine drei Beifahrer im Alter von 17 und 18 Jahren leicht verletzt.

Sie seien mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert worden. Sieben Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge mit 52 Personen seien nach dem Unfall um 21.00 Uhr im Einsatz gewesen. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest war negativ.