Nach Razzia: Nur die Hälfte der Corona-Schutzmasken fehlerlos

Klaus Ainedter, der Strafverteidiger von Dodi E., interpretiert das Gutachten so: „Weil fast die Hälfte der Masken den Test bestanden hat, durfte mein Mandant davon ausgehen, dass auch die restlichen Masken in Ordnung sind“, sagt Ainedter zum KURIER. „Die Hälfte dieser Masken kann also als Mund-Nasen-Schutz verkauft werden, sie haben nur keine Eignung für den medizinischen Bereich.“

Laut Aktenlage haben sich bisher offiziell drei Geschädigte, darunter ein Arzt und das Amt der niederösterreichischen Landesregierung, dem Strafverfahren als Geschädigte angeschlossen. Letzteres beziffert den Schaden mit 10.801 Euro.

Fakt ist aber auch, dass etliche Kunden direkt oder über einen Zwischenhändler bei E. Masken kauften, die den gesetzlichen Anforderungen entsprachen.