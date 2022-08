Nach mehr als 60 Jahren wieder neues Leben auf Salzburger Alm

Uni begleitet Almprojekt

„Die Tiere nehmen die neuen Flächen sofort an“, erklärt Gudrun Wallentin, Ökologin und Geoinformatikerin an der Universität Salzburg. Die Uni begleite das Almprojekt wissenschaftlich. „Wir schauen uns an, wie so eine Renaturierung einer Alm funktioniert. Unsere Hypothese ist, dass die Biodiversität wächst.“ Latschen seien Monokulturen, sie verrotten schlecht, der Boden unter ihnen versauere. „Typische Alm- und Heilkräuter, also das gute Gras für die Rinder, wächst dann nicht mehr.“

Schafe oder Ziegen gibt es auf der Alm übrigens nicht, weil diese als „unreines Getier“ in der Urkunde stehen würden, so Feldbacher. Auch Milchwirtschaft ist kein Thema. „Ich könnte die Milch gar nicht verbringen“, sagt der Bauer. Er würde das Fleisch der Tiere in Zukunft gerne direkt vermarkten. „Meine Rinder gehen von Geburt an alles zu Fuß. Das sorgt nicht nur für weniger Tierleid, sondern auch für stressfreies Fleisch.“