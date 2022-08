Bundesliga live: So steht es in Salzburg und beim Ländle-Derby

Gegen die aufmüpfige Austria aus Klagenfurt will Serienmeister Salzburg nicht schon wieder stolpern. Am Samstag (17.00 Uhr) empfangen die Mozartstädter in der fünften Runde der Fußball-Bundesliga die Kärntner um Trainer Peter Pacult. In der abgelaufenen Saison waren die Klagenfurter für eine von insgesamt nur zwei Salzburg-Niederlagen in der Liga verantwortlich, in der letzten Runde im Mai gelang den „Bullen“ erst in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1.

„Das wollen wir heuer anders gestalten“, sagte Salzburgs Coach Matthias Jaissle mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. „Wir sind gewarnt und werden hoch motiviert in die Partie gehen.“ Solch eine Statistik sei auch im Zuge der Gegnervorbereitung „immer gut“, betonte der Deutsche: „Weil das dann die Sinne schärft.“ Seine Schützlinge sind jedenfalls gewarnt. „Klagenfurt ist ein unangenehmer Gegner, das haben sie schon letzte Saison bewiesen“, sagte Amar Dedic.