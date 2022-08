Bundesliga: LASK-Coach Kühbauer will Sturm die "Schneid abkaufen"

Die Steirer planen, den im Jänner für 1,8 Millionen Euro vom FC Kopenhagen geholten 19-jährigen Dänen noch nicht abzugeben. „Ein Abgang ist aktuell für uns kein Thema. Ich denke einfach, dass er bei uns am besten aufgehoben ist“, setzte Schicker neuerlich ein Wechsel-Basta. Um angesichts winkender Rekordeinnahmen schwach zu werden, bleibt jedoch noch Zeit - das Transferfenster ist in den europäischen Topligen bis Ende August geöffnet. In dänischen Medien wird gemutmaßt, dass Sturm ab 75 Millionen Kronen (etwas mehr als 10 Mio. Euro) verkaufswillig sein soll.

Große Vereine

Dass Höjlund „in den Notizbüchern von großen Vereinen aufscheint“, ist auch für Christian Ilzer keine Überraschung, jedoch ein potenzieller Gefahrenherd. „Ich hoffe sehr, dass er sich nicht zu viel vom Business beeinflussen lässt und für Sturm Graz zumindest im Herbst sehr gut performen wird“, sagte Sturms Trainer und vermutete: „Ras wird die Transfersachen gut von sich weg halten.“

Von seinem „dänischen Stier“, wie Ilzer Höjlund zuletzt nannte, will der Trainer noch mehr sehen. „Wenn ich aus Vereinssicht an die Europa League und WM denke, wäre es nicht schlau, ihn abzugeben. Er kann sich in den nächsten Monaten bei uns richtig gut weiterentwickeln.“ Und seinen Marktwert etwa in der Europa League weiter steigern.