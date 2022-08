Jungfrauenweihe in Salzburg: Wenn Jesus zum Bräutigam wird

Alter Ritus ist heute selten

Der Ritus der Jungfrauenweihe sei in der katholischen Kirche nichts Neues, aber selten, wie Weihbischof Hansjörg Hofer in der Predigt betont. „Wir erleben heute tiefgreifende Bindungsängste.“ Viele würden sich nicht vorstellen können, dass in Jungfräulichkeit ein erfülltes Leben möglich sei. Wichtig seien „markante Signale gegen Gottvergessenheit“ wie Bernadettes Weg. Ein Lebensstil, der kontrovers diskutiert wird.

Auch als ein Kind laut kreischt, zucken einige ein wenig zusammen: Wird sie das Familienleben nicht vermissen? Sich irgendwann doch verlieben?

Bernadette Lang betonte schon im Vorfeld mehrmals, dass es ihr bewusst sei, zu polarisieren: „Warum urteilen Menschen, die sonst für generelle Freiheit in der sexuellen Orientierung eintreten, so schnell? Sex wird oft mit Intimität verwechselt.“ Froh ist sie dann doch, in unserer Zeit zu leben, nicht wie früher „Löwen zum Fraß vorgeworfen zu werden“. Diskussionen über ihren Schritt scheut sie nie, will zum Nachdenken anregen.

Bei der Weihe ertönt immer wieder peppig interpretierte Kirchenmusik. Und dann wird es wieder mucksmäuschenstill im selten so übervollen Dom: Dreimal spricht Bernadette Lang mit langsamer, aber fester Stimme „Ich bin bereit.“ Ihr Ausdruck: Gelöst und in sich ruhend. Immerhin hatte sie sich jahrelang auf den großen Moment vorbereitet.