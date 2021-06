Nach Coronapause: Schwimmkurse sind heuer völlig ausgebucht

Rückstau bei Kursen

Denn Fakt ist: Immer weniger Österreicher können schwimmen. Und die Pandemie hat die Situation noch zusätzlich verschärft. „Zwei Jahrgänge ohne regulären Schwimmunterricht sind die Folge. Und diesen Rückstau müssen wir nun erst einmal aufarbeiten“, erklärt Fleischhacker, der all dies mit seinen Kollegen ehrenamtlich macht.

Doch zurück zu den Zahlen: Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aus dem Jahr 2019 (also noch vor Corona) sind acht Prozent der Österreicher unter fünf Jahren Nichtschwimmer (etwa 700.000 Personen). Darüber hinaus schätzte jeder fünfte Befragte das eigene Schwimmvermögen nur als (sehr) unsicher bis mittelmäßig ein. „Wir sehen von Jahr zu Jahr, dass die Eltern schlechter Schwimmen können. Somit können sie den Kindern den Sport nicht beibringen“, bestätigt Freyler.

Doppelte Belastung

Auch in Oberösterreich zeigt sich ein vergleichbares Bild: „Unsere Kurse sind immer ausgebucht. Wir können den Bedarf gar nicht abdecken“, sagt Martin Eberl vom oberösterreichischen Landesverband der Wasserrettung. Als „Nach-Corona-Phänomen“ betrachtet er dies allerdings nicht, die Pause hätte die Situation jedoch verschärft. „Normalerweise machen wir die Schwimmkurse außerhalb der Badesaison, da wir unsere Kapazitäten in dieser Zeit für die Überwachung der Seen benötigen.“

Da die Schwimmhallen jedoch geschlossen hatten, fielen die Kurse ins Wasser. „Manche Ortsstellen bieten jetzt Kurse an. Das ist dann aber die doppelte Belastung für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter“, sagt Eberl. Stattfinden würden diese – trotz der vielen oberösterreichischen Seen – meist in Schwimmbädern. Es sei einfach weniger gefährlich, so Eberl.