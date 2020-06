Baden in Seen und Flüssen: Riskanter Sprung ins kühle Nass

Der sicherste Ort sei deshalb das Ufer. Egal ob Krampf oder Kreislaufbeschwerden: In Ufernähe könne man gut um Hilfe rufen oder sich selbst aus dem Wasser retten.

In Flüssen sehe die Situation schon wieder anders aus, denn das Ufer ist hier meist nicht so gut präpariert wie an Seen oder Strandbädern. „"Will man in einen Fluss, sollte man sich einen Platz suchen, wo nur wenig Strömung ist, um im Notfall gut ein- und aussteigen zu können", sagt Eberl.

Im Notfall 133 oder 144

Auch soll man nach Wildwasser, das durch größere Steine im Wasser verursacht wird, und nach Bäumen Ausschau halten. Vor allem abgebrochene Äste führen laut Wasserrettung oft zu Verletzungen, denn die Gefahr ist groß, auch bei geringer Strömung hängen zu bleiben. Zudem gelte es, sich vor Wehranlagen in Acht zu nehmen.

Ist man selbst nicht im Wasser und erkennt eine Person in Seenot, ist die oberste Regel: Eigensicherung geht vor Fremdsicherung. Bevor man handelt, deshalb immer zuerst die Einsatzkräfte alarmieren.