Am Wochenende kommt das Badewetter

Nach dem etwas zu kühlen Start in den Juni, kommen dieses Wochenende erstmals so richtig sommerliche Temperaturen auf Österreich zu. Vor allem am Freitag und am Samstag können Freibäder und Seen erstmals gestürmt werden.

Am Freitag gelangen etwas trockenere Luftmassen nach Österreich, somit scheint bei nur harmlosen Wolken im ganzen Land häufig die Sonne. Lediglich im Marchfeld und im Weinviertel nimmt die Gewitterneigung am Nachmittag leicht zu. Die Temperaturen steigen kräftig an, im Oberinntal gibt es laut dem Wetterdienst Ubimet bereits bis zu 29, vereinzelt auch 30 Grad.