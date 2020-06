Die Rax als Camping-Erlebnis

Schließlich habe man sich mit der Stadt Wien, die hier einige Gründe besitzt, zusammengetan und nach neuen Möglichkeiten gesucht. Scharfeggers Anliegen: „Wir wollen die Touristen im Ort halten“. So wurde auf dem Areal der Rax-Seilbahn ein geeigneter Platz gefunden, der im Laufe der vergangenen zwei Jahre stetig weiterentwickelt wurde. Daraus entstand „Park’n’Camp“, ein Angebot für Campingbegeisterte, die einen Urlaub inmitten der Natur genießen wollen. „Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass auch Festspielgäste durchaus einmal in Wohnwagen urlauben – wir vereinen daher das Bergerlebnis mit der Hochkultur“, zeigt sich der 37-Jährige überzeugt.

Insgesamt gibt es 13 Stellplätze mit Stromanschluss sowie weitere Plätze für Zelte. Auch ein Frühstücksangebot gibt es am Platz.

„Auf lange Sicht wollen wir das Angebot weiterentwickeln“, erzählt der Unternehmer. Scharfegger, der selbst leidenschaftlicher Camper ist, will so einen Tourismuszweig fördern und gleichzeitig Einnahmen aus dem Tourismus für den Ort und die Region erhalten – obwohl heuer etwa die Festspiele Reichenau ausfallen. Er sieht damit in der Corona-Krise in einer gewissen Weise auch eine Chance: „Die Nachfrage ist groß. Naturinteressierte aller Altersklassen greifen heuer verstärkt zum Zelt oder entdecken mit Caravan, Wohnwagen und Co die heimische Landschaft. Die Devise lautet: Hauptsache an der frischen Luft“.