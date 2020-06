Schwimmsaison fällt ins Wasser: Protest gegen Bad-Schließung

Wer sich auf kühle Stunden im Waldbad Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt) im Sommer gefreut hat, wird in dieser Saison enttäuscht. Das Bad bleibt aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen. Doch das hat für einen Aufschrei in der Bevölkerung gesorgt. 204 Personen haben am Dienstagabend einen Initiativantrag auf der Gemeinde für die Öffnung des Bades eingebracht.

Unterstütz wurde der Antrag von den örtlichen Grünen. „Der Bürgermeister hat beschlossen, das Bad nicht zu öffnen, aber es hat dazu keine Diskussion im Gemeinderat gegeben“, übt Grün-Gemeinderat Constantin Gessner Kritik an ÖVP-Ortschef Roland Braimeier.

Der ließ Mitte Mai in einem Schreiben an die Bevölkerung wissen: „Die von der Bundesregierung vorgegebenen Covid-19 Maßnahmen zur Öffnung von Freibädern machen ein Badeerlebnis, wie Sie es gewohnt sind, nicht möglich und würden einen erheblichen finanziellen Mehraufwand für unsere Gemeinde bedeuten.“