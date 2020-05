Saisonstart: Vertrauen auf natürliche Autorität des Bademeisters

Strahlender Sonnenschein, mehr als 20 Grad schon am Vormittag. Das AYA-Bad in der Salzburger Alpenstraße lud am Dienstag bereits zum Sprung ins Becken ein. „Es tut ein bisschen weh, wenn man da steht und dieses Wetter sieht“, sagte Klaus Hinterberger von den städtischen Betrieben beim Lokalaugenschein.

Die Stadt hatte das AYA-Bad nämlich nicht für Badespaß, sondern zum Vorstellen der Regeln für einen ungewöhnlichen Sommer geöffnet. Ab 29. Mai dürfen die drei städtischen Freibäder wie alle anderen Badeanlagen Österreichs öffnen. Die Regeln werden dabei klar und überschaubar sein. Die praktische Umsetzung könnte trotzdem knifflig werden.

Maskenpflicht herrscht nur in geschlossenen Räumen, auf der Liegewiese heißt es mindestens einen Meter Abstand zu Menschen aus anderen Haushalten halten, und ins Wasser darf nur eine begrenzte Zahl von Badegästen. Die Anzahl hängt von der Beckengröße ab und wird von den Bademeistern kontrolliert.