Türken fühlen sich jetzt „wie eine Zielscheibe“

Der Fall ist brisant, das beweisen die mit Hochdruck geführten Ermittlungen, über deren Ergebnisse nichts nach außen dringen darf: Wie berichtet, flog in der Nacht auf Samstag eine Pizzeria in Wörgl in die Luft. Ein Brandanschlag in dem Lokal hatte eine Explosion ausgelöst. Zwei Passanten, 18 und 31 Jahre alt, wurden dabei verletzt.

Gleich daneben befindet sich ein türkisches Vereinslokal. Darin wurde ebenfalls „ein Fetzen angezündet, aber kein Schaden angerichtet“, sagt die Polizei. Von Eindringlingen zeugen jedenfalls ein Brandfleck auf dem Boden und Schmierereien an den Wänden. „Märtyrer werden nicht sterben, das Land werden wir nicht teilen“, ist da auf Türkisch hingemalt.

„Wir haben etwa 80 Mitglieder verschiedener ethnischer Gruppen wie Kurden und Armenier“, sagte ein Vereinssprecher, der vorerst ungenannt bleiben möchte, am Sonntag zum KURIER. „Jetzt fühlen wir uns als Zielscheibe.“ Schon vor eineinhalb Jahren sei die Außenwand mit ähnlichen türkisch-nationalistischen Parolen beschmiert worden. Die Täter sind nach wie vor unbekannt.