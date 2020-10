Nach 100-Jahr-Feier: Stätte der Kärntner Einheit beschmiert

Der Landeshauptmann machte sich selbst ein Bild vor Ort im Klagenfurter Landhaushof, wo die Stätte der Kärntner Einheit Mahnmal wie Denkmal gleichermaßen ist.

Auch Landtagspräsident Reinhart Rohr sei völlig verständnislos: „Wir haben gestern weit über Kärntens Grenzen hinaus die Botschaft der Gemeinsamkeit, des Friedens gesandt. Die internationalen Augen waren auf Kärnten gerichtet. Diese ignorante Zerstörungswut hat einen Sachschaden angerichtet, aber sie wird uns nicht vom Weg abbringen“, heißt es in einer Aussendung.

Kritik von der FPÖ

Scharfe Kritik an der Denkmalschändung an der „Stätte der Kärntner Einheit“ im Klagenfurter Landhaushof, welche vergangene Nacht beschmiert und schwer beschädigt wurde, übt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Gernot Darmann.

„Dieser Vandalenakt genau am Tag des Festaktes 100-Jahre-Volksabstimmung in Kärnten durch mutmaßlich linksextreme Täter ist auf das Schärfste zu verurteilen“, so Darmann. Die FPÖ setzt 1.000 Euro Belohnung für „sachdienliche Hinweise“ aus.