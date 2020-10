1920/2020 - Kärntner Volksabstimmung: "Wir brauchen einfach Liebe"

Im Wappensaal des Kärntner Landhauses hat am Samstagvormittag der Festakt zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung begonnen. Im Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dem slowenischen Präsidenten Borut Pahor riefen die ersten Festredner zur Versöhnung auf. "Heute befinden wir uns in einer Situation, in der die großen Konflikte überwunden sind und zunehmend neue Perspektiven eingenommen werden", sagte Manuel Jug als Vertreter der Kärntner Slowenen.