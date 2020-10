Kärntner Volksabstimmung: Das Ja zu Österreich blieb unbedankt

Kärntner Slowenen entscheidend

Entsprechend klar fiel das Ergebnis der Volksabstimmung aus: 60 Prozent der Stimmberechtigten in den umstrittenen Gebieten in Unterkärnten sollten sich für Österreich entscheiden, nur 40 Prozent für den SHS-Staat. Entscheidend aber – darüber sind sich Historiker heute einig – waren die Stimmen der Kärntner Slowenen. Jeder Zweite von ihnen hatte sich für Österreich entschieden.

Doch dieses „Ja“ zu Kärnten, die eigentliche Botschaft dieser Volksabstimmung sollte sehr bald unter einem Wust an nationalistischer und zunehmend feindseliger Propaganda verschwinden. Seit dem späten 19. Jahrhundert hatte der Nationalismus Kärnten wie auch die Krain, das heutige Slowenien, befallen. Wo man über Jahrhunderte friedlich zusammengelebt, wo ein slowenischer Bauer seinen deutschsprachigen Nachbarn zumindest einigermaßen verstanden hatte – und umgekehrt – ging es auf einmal um Volk, Nation und Sprache. Deutsche und slowenische Kultur-, Gesangs- und Turnvereine entstehen, in denen es aber weniger um Kultur, sondern vor allem um nationalistische Ideologie geht. Die Gräben zwischen den Volksgruppen werden immer tiefer. Als am Ende des Weltkriegs die Monarchie in Trümmer fällt, sprechen Ideologen auf beiden Seiten bereits vom Kampf auf Leben und Tod.