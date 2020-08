Kunstprojekt begleitet 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung

Grenzen sind für Leeb in Kärnten stets durch die Köpfe gezogen worden. Bestes Beispiel dafür ist ein Zufall rund um das Projekt auf der Brücke in Dravograd in Slowenien. Dort sind zwei Künstler zuständig. Einer ist Österreicher und einer ist Slowene. Würde man ihre Pässe aufschlagen, heißt der Slowene Feliks Frühauf, der Österreicher Helmut Blazej. Dass die Spannungen auf beiden Seiten vorhanden waren, wird einem auch am Beispiel von Feliks Frühauf klar. „Sein Vater wurde von den Partisanen wegen seines Namens verfolgt – und das auf slowenischer Seite,“ erzählt Leeb.

Dass das Projekt in Dravograd in Slowenien stattfinden kann, war für Leeb eine Überraschung. „Slowenien schreibt und lehrt die Geschichte zum 10. Oktober 1920 völlig anders, als wir es in Österreich tun. In Slowenien ist der 10. Oktober aufgrund der territorialen Verluste, ein Trauertag.“

Die Amtleiterin der Grenzgemeinde Neuhaus brachte Leeb auf die Idee, einen Termin mit der Bürgermeisterin von Dravograd auszumachen.“ Der Satz, der die Ortschefin überzeugte: „Wir sind nicht für die Handlungen unserer Großväter verantwortlich,“ erzählt Leeb.

Ein grenzübergreifender Brückenschlag.