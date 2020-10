100 Jahre Kärntner Volksabstimmung unter strengen Auflagen

Die Feierlichkeiten zum 10. Oktober, dem 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung, werden kommende Woche unter strengen Covid-19-Auflagen stattfinden. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Freitag bei einer Pressekonferenz sagte, wird beim Festakt am Samstag im Wappensaal, an dem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der slowenische Staatspräsident Borut Pahor teilnehmen werden, die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gelten.

Ablauf der Feierlichkeiten

Bereits am Donnerstag, dem 8. Oktober, beginnt der Festreigen mit Kranzniederlegungen auf Friedhöfen in Unterkärnten, am Abend findet unter anderem die Veranstaltung "Singen und Feiern um den Lindwurm" statt. Tags darauf wird es weitere Gedenkfeiern geben, unter anderem beim Herzogstuhl am Zollfeld und am Soldatenfriedhof Annabichl, bevor am Abend ein Festakt mit dem Zapfenstreich der Militärmusik Kärnten im Landhaushof in Klagenfurt stattfindet.