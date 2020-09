Kärntens Landeshauptmann Kaiser: „Jeder trägt Humanität in sich“

Wenn wir von Populismus reden – in Ihrer Partei ist der auch nicht ganz fremd, siehe Hans Peter Doskozil und seine Ablehnung von Kindern aus Moria. Wie viel Populismus braucht man in der Politik? Muss man Vorurteile schüren, um Erfolg zu haben?

Für mich sind Vorurteile bereits Urteile. Das lehne ich ab. Aber ich halte es für mehr als akzeptabel, dass in brennenden Fragen, wo Emotion, Vernunft, verschiedene Meinungen aufeinanderprallen, auch in entsprechender Form argumentiert wird. Bei Moria geht es jedoch um die schutzlosesten Wesen in unserer Gesellschaft. Da geht es nicht darum, Bilder aus dem Jahr 2015 heraufzubeschwören, sondern darum, ein paar Kindern – 400 für die gesamte EU –, die keinerlei Bedrohung darstellen, eine Chance zu geben. Ich kann den Argumenten sogar folgen, dass das Folgewirkung haben könnte und auch andere Flüchtlinge ihr Lager anzünden. Aber in Abwägung dessen bin ich der Meinung, dass wir die menschliche Pflicht haben, zu helfen bei gleichzeitiger Beschleunigung dessen, was die Regierung und auch die SPÖ vorschlagen: Hilfe vor Ort. Ich bin von froh, dass Von der Leyen jetzt den x-ten Anlauf nimmt für eine gemeinsame EU-Asylpolitik. Aber das entbindet uns nicht von einer Entscheidung, ein paar Kinderaugen Zukunft zu geben – wenigstens als einen Akt, der die Grundhaltung dieses Landes widerspiegelt.

Ist die Humanität in der Politik abhandengekommen?

Ich würde das nicht auf die Politik begrenzen. Generell in der Gesellschaft waren bis Ende Februar 2020 das Mehr, der Blick auf den eigenen Bauch und neoliberale Prinzipien vorherrschend. Heute kommt Rücksichtnahme über das eigene, persönliche Umfeld hinaus wieder mehr zum Vorschein, es kommt Humanität wieder an die Oberfläche. Jeder trägt sie in sich, davon bin ich überzeugt, aber manchmal ist sie ein bisschen verschüttet, und das gilt es freizuschaufeln.

Bleiben wir gleich bei Corona. Kärnten hat die Sommersaison recht gut überstanden ...

Ja, da sind wir mit einem hellblauen Auge davongekommen.

Was muss getan werden, um die Wintersaison zu retten?

Wir müssen danach trachten, dass es keine Reisewarnungen gibt. Oder ihnen die faktische Grundlage entziehen. Und das geht nur durch ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern.