Brigittenau: Brutaler Juwelierraub neun Jahre später aufgeklärt

Spät, aber doch sollte die Gerechtigkeit kommen: Diesen Jänner spuckte die DNA-Datenbank einen Treffer aus, denn an der im Kampf verlorenen Perücke hafteten biologische Spuren. Jahre später konnte so ein Verdächtiger ausgeforscht werden, der schließlich auch seinen damaligen Komplizen nannte.

Als Çal diesen August den Anruf vom Bundeskriminalamt bekam, gingen seine Frau und er zuerst von einem Scherz aus. Jetzt sei die Freude dafür umso größer.

„Die Monate nach dem Raubüberfall waren nicht einfach. Wir haben Kunden mit Sonnenbrillen oder Hauben aus Vorsicht beim Eintreten immer gebeten, diese abzunehmen“, beschreibt Frau Çal die Zeit danach.

Das Paar fiebert nun dem Prozess entgegen – schließlich wurde nicht nur viel Schmuck geraubt, sondern auch beträchtlicher Sachschaden verursacht. Der 30-jährige Verdächtige, dem die DNA-Spuren nachgewiesen werden konnten, wurde in Deutschland festgenommen und ist mittlerweile in Wien in Haft. Sein mutmaßlicher Komplize im Alter von 31 Jahren wurde bereits 2014 wegen versuchten Raubes zu zehn Jahren Haft verurteilt. Er verbüßt seine Reststrafe derzeit in Rumänien.