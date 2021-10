Mutter bei Attentat fast getötet: Zielfahnder schnappen „Most Wanted“

Vier Jahre lang wurde nach dem „Most Wanted“ der europäischen Verbrecherszene gefahndet, zuletzt international über das „Red Notice“-Programm der Interpol. Die Maßnahmen zeigten Wirkung: Wie jetzt bekannt wurde, fingen Zielfahnder des Bundeskriminalamts Ende September in Oberösterreich einen dicken Fisch. Der seit 2017 wegen eines Mordversuchs an seiner Mutter gesuchte Nordmazedonier Ilir N. konnte in Wels festgenommen werden. Damit endete die Flucht des gefährlichen Kriminellen.

Der 24-jährige Mann steht im dringenden Verdacht, am 19. Juli 2017 in seiner Heimat Nordmazedonien einen hinterhältigen Anschlag auf seine eigene Mutter verübt zu haben. Bei dem Attentat wurden auf die Frau, die gerade mit ihrem Auto unterwegs war, mehrere Schüsse mit einer Faustfeuerwaffe aus nächster Nähe abgegeben. Sie überlebte das Attentat knapp, der Sohn tauchte unter.

Nachdem die nordmazedonischen Behörden in dem Fall nicht weiterkamen, wurde Interpol eingeschaltet. Die kriminalpolizeiliche Organisation steuert ihre weltweiten Fahndungen nach Verbrechern mit sogenannten Notices. Ilir N. kam aufgrund seiner Gefährlichkeit und des ihm zur Last gelegten Verbrechens auf die „Red Notice“-Liste. Dabei wird die Suche nach Schwerkriminellen mit höchster Priorität behandelt. Im August 2021 übernahm die Zielfahndungseinheit des Bundeskriminalamtes die Fahndung in Österreich.