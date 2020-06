Muslimische Jugend klagt Fuat Sanac

Auch außenpolitisch gibt es weiter Unstimmigkeiten rund um das Gesetz: Außenminister Sebastian Kurz hat die Kritik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nun zurückgewiesen. "Wir wollen einen Islam in Österreich, der sich frei und ohne Bevormundung aus dem Ausland entfalten kann", so Kurz laut einem Sprecher. Erdogan hatte das Islamgesetz als Verstoß gegen die Normen der Europäischen Union und als Maßnahme zur Unterdrückung von Muslimen kritisiert, wie türkische Medien am Sonntag berichteten. Kurz betonte, das Islamgesetz sei eine Entscheidung gewesen, "die in Österreich zu treffen war. Entscheidend war, dass die Muslime in Österreich - die IGGiÖ und die Aleviten - zugestimmt haben."

