Muslim-Verbände klagen gegen Islamgesetz

Der Vorsitzende des größten türkischen Vereins in Österreich ATIB, Fatih Karadas, entzieht dem Präsidenten der islamischen Glaubensgemeinschaft, Fuat Sanac, das Vertrauen. In einem Interview mit der türkischsprachigen Zeitung Yeni Hareket zeigt er seinen Unmut über das Islamgesetz, das kommende Woche im Nationalrat beschlossen werden soll. Nur die positiven Punkte im Gesetz haben seine Zustimmung, so Karadas, das Gesetz in seiner aktuellen Fassung lehnt er ab.

Wie der ATIB-Vorsitzende weiter berichtet, werde sein Verein gemeinsam mit drei großen anderen Verbänden (VIF, IKMB und Türkische Federation) eine Klage beim Verfassungsgerichtshof einbringen. Wie der KURIER berichtet hat, dürfte eine Klage gute Chancen haben das Gesetz in wesentlichen Teilen auszuhebeln (mehr dazu lesen Sie hier).

Das Vorgehen vom Präsidenten der Glaubensgemeinschaft wird von Karadas scharf kritisiert. Speziell die Haltung Sanac‘ in den letzten Tagen - dieser beharrt auf die Zustimmung der Glaubensgemeinschaft zum Islamgesetz – sei für ihn unverständlich, und er unterstützte Sanac hier auch nicht.

Zudem beharrt Karadas darauf, dass die Wahlen der islamischen Glaubensgemeinschaft niht verschoben werden, so, wie das Sanac derzeit andenkt. Karadas will wie geplant im Herbst wählen lassen. Inzwischen hat sich auch der größte Jugendverband, die muslimische Jugend Österreichs, dazu entschieden, das geplante Islamgesetz vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen. „Die Muslimische Jugend Österreich wird nun fix vor den VfGH ziehen. Das nun veröffentlichte Gesetz, dass kommende Woche – gegen den Willen der Muslime im Nationalrat durchgepeitscht werden soll – ist für uns inakzeptabel. Die kürzlich vorgenommenen, rein kosmetischen Änderungen im Text sind eine Verhöhnung, die vermeintliche Zustimmung der IGGiÖ ein Skandal“, heisst es seitens der MJÖ in einer Aussendung. Der Vereinsvorstand fordert einmal mehr den Rücktritt von Sanac.

Das Islamgesetz soll am 25. Febraur im Parlament beschlossen werden. Das NMZ (Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft) veranstaltet eine Kundgebung gegen das neue Islamgesetz am 24.02. um 17:30 vor dem Parlament.