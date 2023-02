Mülltrennung: Elf Prozent der Österreicher könnten mehr tun

Aber auch im Österreichschnitt hat Mülltrennung einen Aufschwung erlebt: 30 Prozent der Befragten gaben laut Integral an, mehr Müll zu trennen als noch vor vier Jahren. Allen voran die Burgenländer mit 43 Prozent, gefolgt von den Oberösterreichern mit 35 Prozent. Das Schlusslicht bilden in diesem Ranking die Salzburger (28 Prozent) und die Tiroler (20 Prozent). Erklärt wird das mit dem Umstand, dass in diesen Bundesländern schon zuvor eine hohe Mülltrennungsaffinität bestand, sagt Hauke.

Gründe für das Mülltrennen

Neben der veränderten Einstellung zum Klimaschutz (52 Prozent) tragen auch die einfacheren Sammelsysteme (41 Prozent) und die bessere Information (39 Prozent) zum Mülltrennen bei. Außerdem gaben 79 Prozent der Befragten an, dass Mülltrennen ein positives Gefühl in ihnen auslöse. „Daran sieht man, dass die emotionale Verankerung eines trivialen Verhaltens weit fortgeschritten ist“, sagt Barth. Im Bundesländervergleich gibt Mülltrennen vor allem den Salzburgern (65 Prozent), den Steirern (61 Prozent) und den Vorarlbergern (61 Prozent) ein gutes Gefühl.

Am häufigsten werden von den Befragten Altpapier (89 Prozent), Glasflaschen (85 Prozent), alte Batterien (80 Prozent), defekte Elektronikgeräte (80 Prozent) und Kunststoffgetränkeflaschen (79 Prozent) getrennt gesammelt.