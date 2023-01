Zurück zur „Stinkstadt“: Unterschriften gegen Müll-Mief in St. Pölten

Als Verein „Landeshauptstadt Luft“ wollen die Anrainer nun mit einer Online-Petition diese Bescheide rückgängig machen. Für „völlig unrealistisch“ hält diese Forderung Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Anlagenrecht beim Land NÖ.

Rechtlich alles in Ordnung

Denn die Rechnungen der Gegner gehe nicht so leicht auf: „Eine Erhöhung des Grenzwerts heißt nicht gleich mehr Gestank“. Außerdem seien Abfälle in Österreich fein aufgegliedert: „Allein für Bodenaushub gibt es 16 bis 18 sogenannte Schlüsselnummern“ , so der Beamte. Dass einzelne der neu zugelassenen Arten geruchsintensiv sein können, schließt er nicht aus. Rechtlich ist „Am Ziegelofen“ alles in Ordnung.

Die Eindämmung der Geruchsbelästigung liege auch den Betreibern am Herzen, sagt Hans Zöchling zum KURIER. So wurde gemeinsam mit der Stadt St. Pölten im Sommer 2021 eine neue Halle über der Deponie angekündigt. Der notwendige Grundankauf sei nun abgeschlossen, hieß es am Donnerstag.

