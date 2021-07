Mordfall Leonie zeigt die Lücken im Asylsystem auf

Wegen eines Sexualdelikts (geschlechtlicher Nötigung), Körperverletzung und anderer Delikte wurde er am 14. Mai 2020 am Landesgericht St. Pölten zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt, sechs davon unbedingt. Weil er diese Zeit allerdings bereits in U-Haft abgesessen hatte, verließ er den Gerichtssaal als freier Mann.

Danach kommt es zu einem Katz-und-Maus-Spiel: Obwohl er wegen der Verurteilung von der Bewährungshilfe betreut werden muss, kann ihn das BVwG nicht ausfindig machen. Es gibt keinen bekannten Wohnsitz. Deshalb stellt das Gericht am 16. September 2020 das Verfahren ein, und damit tritt für den Afghanen ein zweijähriger Abschiebeschutz in Kraft. Es liegt die Vermutung nahe, dass das sperrige System bewusst ausgetrickst wurde. Denn nur fünf Tage später scheint die erste Wohnsitzmeldung des 23-Jährigen im Zentralen Melderegister in NÖ auf. Es folgen fünf weitere Adressen.

Laut belastenden Aussagen soll der 23-Jährige bei dem furchtbaren Martyrium an der 13-Jährigen in der Wohnung dabei gewesen sein. Ob er sich auch an ihr vergangen hat, sollen das Ermittlungsverfahren und vor allem DNA-Abgleiche klären. Die Ergebnisse dazu sind noch ausständig.

Ein Überblick über die anderen Verdächtigen:

Der zur Fahndung Ausgeschriebene: Dabei handelt es sich um einen 22-jährigen Mann, ebenfalls Afghane. Er soll mehrfach vorbestraft sein. Unter anderem wegen Drogendelikten. Auch wegen räuberischen Diebstahls stand er vor Gericht – es ging um einen Handyraub, den er gemeinsam mit dem 18-jährigen Wohnungsbesitzer begangen haben soll. Im Gegensatz zum 18-Jährigen wurde er aber freigesprochen. Nachdem 22-Jährigen wird nun in ganz Europa gefahndet.

Der Wohnungsbesitzer: Der 18-jährige Ibraulhaq A. kam 2015 allein von Kabul nach Österreich. Seither wurde er in diversen Einrichtungen betreut, zuletzt lebte er unter Aufsicht der Kinder- und Jugendhilfe in der Wohnung in Wien-Donaustadt (In der nähe des Fundortes der Leiche). Er machte in Österreich eine Kochlehre, galt bei Betreuern als äußerst integrationswillig. Zuletzt war er in der Gastronomie tätig. Gleichzeitig geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Er wurde zwei Mal wegen Suchtgiftdelikten verurteilt, einmal wegen räuberischen Diebstahls (eines Handys von einem Landsmann). Sein subsidiärer Schutzstatus wurde aberkannt.

Der Jüngste: Der 16-jährige Ali H. kam erst vor drei Monaten nach Österreich. Seine Mutter und seine Schwester holten ihn aus Afghanistan nach. Er soll die 13-jährige Leonie auch gekannt haben.